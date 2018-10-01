عواقب كارثية لو أهملت تحصين طفلك بالتطعيم

المواطن - الرياض

​​​​في إطار جهود وزارة الصحة للحفاظ على صحة الأطفال بالمملكة، وحمايتهم وفئات المجتمع من الأمراض، أنشأت الوزارة خدمة التنبيه بمواعيد تطعيمات الأطفال لتذكير الوالدين بمواعيد التطعيمات الأساسية ضد الأمراض المستهدفة بالتحصين حسب جدول التطعيمات الجديد لوزارة الصحة، حيث يتم إرسال رسالة تذكير بموعد التطعيم على الهاتف الجوال أو البريد الإلكتروني قبل موعد تطعيم الطفل بأسبوع.

وحذرت الصحة من إهمال التطعيمات؛ لأنها قد تجعل الطفل يصاب ببعض الأمراض، ومنها الجديري المائي أو الحمى الشوكية أو الحصبة الألمانية والدفتاريا والنكاف، وأيضًا شلل الأطفال، وفيروس الروتا، والكزاز والحصبي والتهاب الكبد (ب).