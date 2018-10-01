عودة التيار للأحياء المعزولة بعد إخماد حريق محطة النفل

المواطن - الرياض

أعلنت الشركة السعودية للكهرباء أن فرق الدفاع المدني تمكنت من السيطرة على حريق محطة النفل دون خسائر بشرية.

وقالت الشركة إنه لم ينتج عن الحريق أي إصابات بشرية – ولله الحمد – كما بدأت الخدمة الكهربائية بالعودة تدريجيا للأجزاء التي تم عزلها من الأحياء المجاورة.

وكانت الكهرباء قد قررت عزل المحطة لمتطلبات علمية الإطفاء ما استدعى قطع التيار عن بعض الأحياء .

وأوضحت الكهرباء أنه : نظراً للحاجة لإطفاء الحريق وللحفاظ على السلامة فقد تم عزل المحطة والتطفئة الجزئية المؤقتة على بعض أجزاء من الأحياء المجاورة حتى استكمال الإطفاء، والبدء بالإعادة تدريجيا.