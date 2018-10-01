عودة التيار للأحياء المعزولة بعد إخماد حريق محطة النفل

عودة التيار للأحياء المعزولة بعد إخماد حريق محطة النفل

2018/10/01
الساعة 5:20 مساءً
- ‎فيجديد الأخبار, حصاد اليوم
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المواطن - الرياض

أعلنت الشركة السعودية للكهرباء أن فرق الدفاع المدني تمكنت من السيطرة على حريق محطة النفل دون خسائر بشرية.
وقالت الشركة إنه لم ينتج عن الحريق أي إصابات بشرية – ولله الحمد – كما بدأت الخدمة الكهربائية بالعودة تدريجيا للأجزاء التي تم عزلها من الأحياء المجاورة.
وكانت الكهرباء قد قررت عزل المحطة لمتطلبات علمية الإطفاء ما استدعى قطع التيار عن بعض الأحياء .
وأوضحت الكهرباء أنه : نظراً للحاجة لإطفاء الحريق وللحفاظ على السلامة فقد تم عزل المحطة والتطفئة الجزئية المؤقتة على بعض أجزاء من الأحياء المجاورة حتى استكمال الإطفاء، والبدء بالإعادة تدريجيا.

 


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