غارات التحالف تدك مواقع ميليشيا الحوثي في تعز

غارات التحالف تدك مواقع ميليشيا الحوثي في تعز

2018/10/08
الساعة 9:05 مساءً
- ‎فيجديد الأخبار, حصاد اليوم
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المواطن - واس

شنّت مقاتلات تحالف دعم الشرعية في اليمن، مساء أمس، عدة غارات جوية على مواقع ميليشيا الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران في مديرية مقبنة غربي محافظة تعـز اليمنية.

وذكرت مصادر محلية في تصريح لموقع سبتمبر نت، التابع لوزارة الدفاع اليمنية، اليوم، أن الغارات استهدفت مواقع وثكنات الميليشيا المتمركز في جبهة رسيان بمنطقة البرح بالمحافظة.

وأكدت المصادر أن الغارات أسفرت عن سقوط قتلى وجرحى في صفوف الميليشيا، بالإضافة إلى تدمير عدد كبير من الآليات القتالية التابعة لها.


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