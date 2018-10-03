غدًا.. بيليتش يصل السعودية

المواطن - مروة نبيل

أعلن نادي الاتحاد عن وصول المدير الفني الجديد للفريق الأول لكرة القدم، الكرواتي سلافن بيليتش، ظهر يوم غد الخميس.

وأشار نادي الاتحاد إلى أن بيليتش سوف يصل إلى مطار الملك فهد بالدمام؛ ومنه سوف يتوجه إلى محافظة الأحساء، لمتابعة مباراة الفريق الأول لكرة القدم أمام الفتح، قبل أن يتسلم مهامه فعليًّا لقيادة العميد في المرحلة المقبلة.

وأعلنت إدارة الاتحاد قبل بضعة أيام عن تعاقدها مع بيليتش لقيادة العميد هذا الموسم، بدعم من رئيس الهيئة العامة للرياضة، تركي آل الشيخ، خلفًا للأرجنتيني رامون دياز الذي تمت إقالته بعد الخسارة في الجولة الثانية، حيث يقود الفريق مؤقتًا بندر باصريح.

ومن المُقرر أن يبدأ بيليتش مهمته مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد، بعد فترة التوقف الدولي المقبلة، وتحديدًا خلال مباراة العميد وأُحد في الجولة السادسة من كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، التي ستُقام يوم 19 من شهر أكتوبر الجاري.

ويتذيل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد في المركز الأخير بجدول ترتيب كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد نقطة واحدة، بعد تلقيه ثلاث هزائم متتالية قبل التعادل مع الوحدة، وسيواجه الفتح، مساء يوم غد الخميس، في الجولة الخامسة.