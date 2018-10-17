غدًا .. عجلة الدوري تعود للدوران بمباراتين

المواطن - محمد سمعة

تعود منافسات بطولة كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لكرة القدم بداية من غد الخميس بمباراتين في افتتاح الجولة السادسة من المسابقة.

وستكون المباراة الأولى بين فريقي الحزم والقادسية حيث تنطلق المباراة على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية في تمام الساعة السادسة والربع مساء بتوقيت المملكة.

ويتواجد الحزم قبل انطلاقة المباراة في المركز العاشر برصيد خمس نقاط، أما نادي القادسية فيحتل المركز الثاني عشر برصيد أربع نقاط.

أما اللقاء الثاني والذي يُقام غدًا في الجولة السادسة من مسابقة الدوري فسيكون بين ناديي الوحدة والفيحاء حيث يحتضن ملعب مدينة الملك عبد العزيز اللقاء والذي ينطلق في تمام الساعة السادسة والنصف مساء بتوقيت المملكة.

ويتواجد الوحدة قبل المباراة في المركز الرابع برصيد تسع نقاط، أما نادي الفيحاء فيحتل المركز الرابع عشر برصيد ثلاث نقاط.

وكان الفيحاء أقال مدربه الأرجنتيني جوستافو كوستاس، وعين بدلًا منه المدرب الصربي سلافيوليوب موسلين بدعم من المستشار تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للرياضة.

يذكر أن الدوري توقف بعد نهاية مباريات الجولة الخامسة، لمشاركة المنتخب السعودي في البطولة الرباعية الدولية.