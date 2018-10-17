غرامة مالية لمقهى شهير في إيطاليا.. والسبب كلب!

المواطن - متابعة

فرضت الشرطة الإيطالية غرامة 833 يورو على أحد المقاهي الشهيرة، بسبب سوء تعاملهم مع كلب إحدى الزبائن.

وفرضت الشرطة الغرامة على مقهى جامبرينوس التاريخي، والذي يعد أحد أشهر المقاهي في مدينة نابولي، إثر منعه دخول كلب لزبونة كفيفة على الرغم من ارتدائه الكمامة والطوق الخاص به.

ووفقاً لوكالة الأنباء الإيطالية، تعارض هذا الفعل مع القانون الذي يحكم سلوك الحيوانات المصاحبة لأصحاب الهمم، ما اضطر الشرطة للتدخل.

وقال مايكل سيرجيو، المتحدث الرسمي باسم ملاك المقهى: “كان سوء تفاهم مؤسفاً، لم يدرك المالك على الفور أن السيدة تعاني إعاقة بصرية، وعندما تفهم ذلك دعا السيدة للدخول، لكنها رفضت، وأصرت على اللجوء إلى رجال الشرطة”.

وأتم “الكلاب يمكن أن تدخل بعض الغرف والبعض الآخر لا. المقهى متاح للجميع. ملاك المكان نشطون للغاية فيما يخص دعم المبادرات الخاصة بذوي الإعاقة”.