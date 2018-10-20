غرفة الأحساء تعلن عن 30 وظيفة للعمل مع مجموعة شركات التميمي

المواطن- الأحساء

أعلنت غرفة الأحساء تنظيم لقاء وظيفي مع مجموعة شركات التميمي؛ للعمل في سلسلة مطاعم وجبات سريعة تابعة للمجموعة بمدينة الدمام، بالمسميات التالية (مساعد مدير مطعم، ومسؤول علاقات عملاء، ومحاسب زبائن)، بواقع (30) وظيفة، من حملة الدبلوم والثانوية العامة، وذلك وفقًا للمواعيد ومكان التقديم الموضحة أدناه.

الوظائف:

1- مساعد مدير مطعم (عدد 10 وظائف):

– درجة الدبلوم.

– خبرة من 0 إلى 5 سنوات.

2- مسؤول علاقات عملاء (عدد 10 وظائف):

– درجة الدبلوم.

– خبرة من 3 إلى 5 سنوات.

3- محاسب زبائن (عدد 10 وظائف):

– الثانوية العامة.

– خبرة من 0 إلى 3 سنوات.

موعد اللقاء:

– يوم الاثنين الموافق 22/ 10/ 2018م الساعة 8:00 صباحًا.

مكان اللقاء:

– قاعة الشيخ سليمان الحماد، ولمزيد من المعلومات عبر هذا الرابط (هنا).