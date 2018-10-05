غرفة الرياض تطرح 1607 وظائف للجنسين بالقطاع الخاص

أعلنت غرفة الرياض عن توفر 1607 وظائف شاغرة للرجال وللنساء، لحملة شهادات الكفاءة المتوسطة والثانوية العامة والدبلوم والبكالوريوس في عدد من التخصصات، للعمل لدى 7 شركات بالقطاع الخاص في مدينة الرياض، وهي:
. شركة رمش العيون للنظارات.
. شركة لاند مارك العربية.
. شركة الشتاء والصيف.
. مؤسسة منير للساعات.
. شركة مخازن والخدمات المساندة.
. مركز الرميزان للتدريب.
. شركة دكتور كيف القابضة.
وأبرزت الغرفة أن الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:
– بائع نظارات.
– فني بصريات.
– أخصائي بصريات.
– بائع.
– كاشير.
– مشرف معرض.
– مساعد مدير معرض.
– مدير معرض.
– مدير إداري.
– مساعد إداري.
– مدير قسم المبيعات.
– مشرف عمليات أسطول.
– ميكانيكي شاحنات (ديزل).
– مندوب مبيعات.
– مشرف مبيعات.
– مشرف مستودعات.
– أمين مخزون.
– محضر قهوة.
– بائعة.
– بائعة ذهب ومجوهرات.
وأوضحت الغرفة أنَّ مواعيد المقابلات ستعقد بدءًا من يوم الأحد الموافق 7 أكتوبر 2018م، وتستمر لمدة 4 أيام.
وللتقديم والاطلاع على مواقع المقابلات، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)