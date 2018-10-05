غرفة الرياض تطرح 1607 وظائف للجنسين بالقطاع الخاص

المواطن- خالد الأحمد

أعلنت غرفة الرياض عن توفر 1607 وظائف شاغرة للرجال وللنساء، لحملة شهادات الكفاءة المتوسطة والثانوية العامة والدبلوم والبكالوريوس في عدد من التخصصات، للعمل لدى 7 شركات بالقطاع الخاص في مدينة الرياض، وهي:

. شركة رمش العيون للنظارات.

. شركة لاند مارك العربية.

. شركة الشتاء والصيف.

. مؤسسة منير للساعات.

. شركة مخازن والخدمات المساندة.

. مركز الرميزان للتدريب.

. شركة دكتور كيف القابضة.

وأبرزت الغرفة أن الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– بائع نظارات.

– فني بصريات.

– أخصائي بصريات.

– بائع.

– كاشير.

– مشرف معرض.

– مساعد مدير معرض.

– مدير معرض.

– مدير إداري.

– مساعد إداري.

– مدير قسم المبيعات.

– مشرف عمليات أسطول.

– ميكانيكي شاحنات (ديزل).

– مندوب مبيعات.

– مشرف مبيعات.

– مشرف مستودعات.

– أمين مخزون.

– محضر قهوة.

– بائعة.

– بائعة ذهب ومجوهرات.

وأوضحت الغرفة أنَّ مواعيد المقابلات ستعقد بدءًا من يوم الأحد الموافق 7 أكتوبر 2018م، وتستمر لمدة 4 أيام.

وللتقديم والاطلاع على مواقع المقابلات، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)