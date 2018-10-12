غرفة الرياض تطرح 251 وظيفة للجنسين بالقطاع الخاص

المواطن - خالد الأحمد

أعلنت غرفة الرياض عن توفر عدد (251) وظيفة شاغرة للرجال وللنساء، لحملة شهادات الكفاءة المتوسطة والثانوية العامة والدبلوم والبكالوريوس والماجستير في عدد من التخصصات، للعمل لدى 10 شركات بالقطاع الخاص في مدينة الرياض، وهي:

. شركة الخطوط السعودية للتموين.

. شركة أمنكو.

. شركة ديبا العربية السعودية.

. شركة دار المياسين.

. فندق الريتز كارلتون.

. شركة ستيلكيس الجريسي المحدودة.

. شركة الجزيرة للتجارة والتصنيع المحدودة.

. مركز الساعاتي الطبي.

. مجموعة راز القابضة.

. شركة الموارد التجارية المحدودة.

وأبرزت الغرفة أن الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– مشرف تدريب.

– نجار.

– حداد.

– مبلط.

– دهان.

– بناء.

– سباك.

– كهربائي.

– فني تركيب جبس.

– عامل.

– محاسب.

– فني حاسب آلي.

– فني سلامة مهنية.

– مهندس أعمال مدنية.

– مهندس تخطيط ومتابعة ميدانية أعمال كهربائية.

– مشغل مضخات.

– مشغل محطة مياه.

– مشغل محطة الغاز.

– مشرف الخطوط الخارجية والمناهيل للغاز.

– مشغل غلايات.

– مشغل ضواغط هواء.

– مشغل مبردات.

– فني كهرباء صيانة وإصلاح.

– فني تكييف.

– مشرف ميكانيكا تخصص مبردات مياه.

– فني أعمال ألمونيوم وحديد.

– مدير التخطيط والمتابعة الميدانية المنطقة التعليمية.

– رسام.

– فني سباكة (صيانة وقائية).

– فني تكييف إصلاح وتعديلات.

– مساعد فني تكييف إصلاح وتعديلات.

– مساعد فني سباكة إصلاح وتعديلات.

– مساعد فني تكييف (صيانة وقائية).

– مشرف تكييف إصلاح وتعديلات.

– فني أسقف وأرضيات.

– فني ستائر.

– فني أعمال ألمونيوم وحديد.

– مشرف أنظمة اتصالات.

– فني اتصالات إصلاح (موقع).

– فني صيانة وقائية.

– مشرف أقفال ومفاتيح.

– رسام معماري.

– فني إصلاح.

– فني لوحة تحكم.

– مشرف مصاعد (صيانة وقائية).

– قني مصاعد (صيانة وقائية).

– فني أبواب تلسكوبية.

– فني قياسات وتحليل اهتزازات.

– مهندس مدني.

– مجدول أعمال.

– مشرف شبكات.

– فني كمبيوتر صيانة وقائية.

– فني سباكة إصلاح وتعديلات.

– فني مضخات إصلاح وتعديلات.

– فني غاز.

– فني تركيبات.

– مشرف ميكانيكا عام.

– فني معالجة مياه.

– فني أنظمة إطفاء حريق.

– فني صيانة موتورات كهربائية (صيانة وقائية).

– مشرف كهرباء إصلاح وتعديلات.

– فني كهرباء ضغط منخفض.

– فني موتورات كهربائية (إصلاح).

– مدير التطوير التنظيمي.

– مراجع داخلي.

– محاسب مالي.

– موظفة استقبال.

– موظفة مبيعات.

– محاسبة.

– مشرفة أغذية ومشروبات.

– مسؤولة حجوزات.

– موظفة مكاتب أمامي.

– مسؤولة موارد بشرية.

– مسؤولة طلبات.

– ممرضة.

– بائعة عطور وتجميل.

وأوضحت الغرفة أنَّ مواعيد المقابلات ستعقد بدءًا من يوم الاثنين الموافق 15 أكتوبر 2018م، وتستمر لمدة 4 أيام.

وللتقديم والاطلاع على مواقع المقابلات، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)