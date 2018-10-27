غرفة الرياض تطرح 306 وظائف شاغرة للجنسين بالقطاع الخاص

المواطن- خالد الأحمد

أعلنت غرفة الرياض عن توفر 306 وظائف شاغرة للرجال وللنساء، لحملة شهادات الابتدائية والكفاءة المتوسطة والثانوية العامة والدبلوم والبكالوريوس في عدد من التخصصات، للعمل لدى 10 شركات بالقطاع الخاص في مدينة الرياض، وهي:

. الشركة العربية للبلاط المحدودة- آرتك.

. شركة لاند مارك العربية.

. الشركة السعودية جواهر.

. مؤسسة ركن سانية.

. شركة دكتور كيف القابضة.

. شركة العالمية لطب الأسنان.

. شركة العوجان.

. شركة عالم الأعمال للاستشارات الإدارية.

. معرض أبراج الخليج للسيارات.

. شركة أسمنت اليمامة.

وأبرزت الغرفة أن الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– مهندس أمن وسلامة.

– مدير معرض.

– مساعد مدير معرض.

– مقدم خدمة.

– محاسب.

– مدقق سوق.

– مصفف منتجات.

– سائق شاحنة.

– سائق فوركلفت.

– أخصائي مبيعات.

– فني كهرباء.

– فني كهرباء أول.

– ميكانيكي.

– ميكانيكي هيدروليك.

– فني لحام.

– موظفة مبيعات.

– موظفة استقبال مطاعم.

– مشرفة الأقسام النسائية.

– بائعة.

– موظفة تسويق.

– كاشيرة.

– مسؤولة موارد بشرية.

– موظفة أمن.

– أخصائية تمريض.

– فنية تمريض.

– مديرة مكتب.

– منسقة موارد بشرية.

– مسؤولة تطوير أعمال.

– مدققة حسابات داخلية (مالية).

– مسؤولة تسويق وخدمة عملاء.

– موظفة تقنية المعلومات.

– مسؤولة شؤون قانونية.

– مصممة هوية (جرافيك ديزاين).

– كاتبة محتوى إعلانات.

– محاسبة.

وأوضحت الغرفة أنَّ مواعيد المقابلات ستعقد بدءًا من يوم الأحد الموافق 28 أكتوبر 2018م، وتستمر لمدة 5 أيام.

وللتقديم والاطلاع على مواقع المقابلات، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)