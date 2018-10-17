“غوغل” تتفوق على الإنسان في الكشف عن سرطان الثدي

المواطن - متابعة

نجحت شركة “غوغل” الأمريكية، في تطوير نظام ذكاء اصطناعي جديد يمكنه التفوق على البشر في اكتشاف سرطان الثدي في مرحلة مبكرة.

وبحسب الشركة، فإنه يمكن لنظام الذكاء الاصطناعي الجديد “Lyna”، ويعني “مساعد العقدة اللمفاوية”، اكتشاف الخلايا السرطانية الثانوية في عمليات الفحص الطبي بدقة تصل إلى 99%، بالمقارنة مع النتائج التي يستخلصها علماء الأمراض، وتصل إلى 81%، وفقًا لموقع “بي جي آر”.

والخلايا السرطانية الثانوية قادرة على الانفصال عن السرطان الأساسي، وتنمو في جزء آخر من جسم الإنسان، ويعتبر اكتشافها مهمة أساسية في عملية العلاج، وهي صعبة بالنسبة لأخصائي الأمراض.

وأثبت نظام “غوغل Lyna” كفاءته في الكشف عن سرطان الثدي بدقة أفضل وفي نصف الوقت الذي يستغرقه علماء الأمراض للكشف عنها.

وكانت “غوغل” قد قالت في مدونة لها بتاريخ 12 أكتوبر الجاري: “تمكنت “Lyna من تحديد موقع كل السرطانات والمناطق المشبوهة الأخرى بدقة داخل كل شريحة في المختبر، إذ أن بعضها كان صغيرًا جدًا بحيث يصعب على علماء الأمراض اكتشافها”.

وتابعت: “على هذا النحو، أدركنا أن إحدى الفوائد المحتملة لـ”Lyna” يمكن أن تكون تسليطها الضوء على هذه المجالات، التي تثير قلق أطباء الأمراض، لمراجعة وتحديد التشخيص النهائي”.

ويذكر أن الذكاء الاصطناعي أصبح شائع الاستخدام في كل مجالات الطب والرعاية الصحية.