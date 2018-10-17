غوغل تفرض رسومًا على شركات الهواتف الذكية

المواطن - متابعة

تعتزم شركة “غوغل”، عملاق الصناعات التكنولوجية، الأمريكية فرض رسوم على الشركات المصنعة للهواتف الذكية التي تستخدم تطبيقات غوغل على أجهزتها في أوروبا.

ونقلت “رويترز” عن غوغل قولها بأن قرار فرض الرسوم يتوافق مع قرار الاتحاد الأوروبي في يوليو/تموز لمكافحة الاحتكار، والذي بمقتضاه تم فرض غرامة قدرها 4.3 مليار يورو على “غوغل” لانتهاكها قوانين مكافحة الاحتكار.

وأفادت مجموعة شركات “ألفابيت” بأنه اعتبارا من 29 أكتوبر/تشرين الأول الجاري، سيتم تحصيل الرسوم على الطرازات الجديدة من الهواتف الذكية، التي تستخدم خدمات غوغل مثل “غوغل بلاي” والتطبيقات مثل “جي ميل” و”يوتيوب” و”خرائط غوغل”.

ومن المنتظر أن يتاح أمام مصنعي الهواتف الذكية إضافة محرك بحث “غوغل” ومتصفح الإنترنت “كروم” مجانا أو تثبيت أي تطبيقات بديلة.

الجدير بالذكر أن السلطات الأوروبية حددت لغوغل نهاية الأسبوع المقبل موعدًا نهائيًا للتوقف عن إجبار الشركات المصنعة على تثبيت محرك بحث “غوغل” ومتصفح الإنترنت “كروم” إذا أرادت استخدام نظام أندرويد.