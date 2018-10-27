غوميز يُزاحم غوانكا على صدارة الهدافين

المواطن - مروة نبيل

شهدت الجولة السابعة من كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، تألقًا شديدًا من المهاجمين؛ ليُنافسوا بقوة على صدارة هدافي المسابقة المحلية.

ويتصدر نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتفاق، المهاجم الأرجنتيني كريستيان غوانكا قائمة هدافي كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 5 أهداف.

وسجل نجم الهلال، الفرنسي بافيتيمبي غوميز، والتعاوني لياندر تاوامبا، هدفًا في الجولة السابعة، ليرفعا رصيدهما إلى 5 أهداف، ويُزاحما غوانكا على صدارة هدافي كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

ويأتي البرازيلي هيلدون راموس في المركز الرابع بقائمة هدافي كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، برصيد 4 أهداف، بالتساوي مع الشبابي ناصر الشمراني، والنصراوي أحمد موسى، بعدما غاب الثلاثي عن التهديف في الجولة السابعة.

واقتحم ثنائي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، السوري عمر السومة ودجانيني تافاريس قائمة هدافي كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين بقوة، بعدما سجل كل منهما ثنائية في فوز الراقي بخماسية على الفتح، ليرفعا رصيدهما إلى 4 أهداف.