غويدي يمنح لاعبي الأهلي إجازة 3 أيام

المواطن - مروة نبيل

منح الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، بقيادة الأرجنتيني بابلو غويدي، اللاعبين إجازة عن أداء التدريبات لمدة ثلاثة أيام؛ نظرًا لعدم خوض الراقي لمباريات في الوقت الحالي، بسبب فترة التوقف الدولي.

ومن المُقرر أن يعود الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تدريباته الجماعية، مساء يوم الأحد المقبل، استعدادًا لمباراة الاتفاق في الجولة السادسة من كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وخاض الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مرانًا، عصر اليوم الأربعاء، ركز خلاله غويدي على الجوانب اللياقية، ثم قسم اللاعبين إلى مجموعتين، وأجرى مناورة على نصف مساحة الملعب شهدت تطبيق بعض الجمل الفنية، واختتم المران بالتسديد على المرمى.

ويحتل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي المركز الثاني في جدول ترتيب كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 13 نقطة، من الفوز في 4 مباريات والتعادل في لقاء وحيد.