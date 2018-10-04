فاروق الفيشاوي مصاب بالسرطان وشيء آخر!

المواطن - القاهرة

أعلن الفنان المصري فاروق الفيشاوي إصابته بالسرطان أثناء مشاركته، مساء أمس الأربعاء، في مهرجان الإسكندرية السينمائي.

وقال فاروق الفيشاوي إن “فرحته وامتنانه بالجائزة تقديراً من المهرجان لها فرحة كبرى، وإن السبب الأول أن هناك فنانين بدؤوا حياتهم مع هذا المهرجان حتى الآن أنا وزملائي وكل منا يحتفظ بذكرى جميلة جداً من هذا المهرجان، والمهرجان ساعدهم على التقدم وتطوير أنفسهم”.

وأضاف فاروق الفيشاوي أن السبب الثاني “وهو شخصي بعد تحاليل وفحوصات أثبتت أنني مصاب بالسرطان، قلت للدكتور إنه سيتعامل مع المرض كأنه صداع وبالعزيمة والإصرار سينتصر على المرض، وسأهزمه وهاجي السنة الجاية لمهرجان الإسكندرية السينمائي”.

وتابع فاروق الفيشاوي أن: “بعيداً عن المرض اتضح أني مصاب بشيء آخر، وهو أني مصاب بالحب، حب زملائي وأبناء مهنتي وجمهوري”.

فاروق الفيشاوي ولد في إحدى قرى مركز سرس الليان بمحافظة المنوفية في يوم 5 فبراير عام 1952 لأسرة غنية مكونة من 5 أشقاء (بنتين و3 صبية) كان فاروق أصغرهم.

وتوفي والد فاروق الفيشاوي عندما كان الفنان في الحادية عشرة من عمره فتولى رعايته وتربيته شقيقه الأكبر رشاد.

وحصل فاروق الفيشاوي على بكالوريوس الطب العام وقبلها على ليسانس الآداب من جامعة عين شمس.

وكان الظهور الكبير للفنان المصري فاروق الفيشاوي في فيلم المشبوه مع عادل إمام.

وفاروق الفيشاوي كان متزوجاً من الفنانة المصرية سمية الألفي وأنجبا أحمد الفيشاوي وعمر الفيشاوي.