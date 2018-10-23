فاعلة خير تفك كرب 9 سجناء بجازان بمبلغ 307 آلاف ريال

المواطن - علي شيبان - جازان

ارتفع عدد المشمولين بمبادرة فاعلة خير من محافظة جدة لتفريج كربات بعض السجناء الغارمين بمنطقة جازان مؤخرا إلى تسعة نزلاء موقوفين بالسجن العام بمدينة جازان وسجون محافظتي ضمد والدرب بموجب قرارات شرعية نهائية صادرة من محاكم التنفيذ على خلفية مطالبات مالية لعجزهم عن الوفاء بها في المواعيد المتفق عليها .

وبحسب رئيس رئيس لجنة ” تراحم ” علي بن موسى زعلة، فقد تكفلت فاعلة خير صباح اليوم الثلاثاء بتسديد مديونيات اثنين من النزلاء السعوديين بعد التأكد من إعسارهما، بمبلغ ثلاثة وتسعين ألف وخمسمائة ريال، مما أسهم في استكمال إجراءات إطلاق سراحهم وسرعة عودتهم لأسرهم .

وبذلك يكون عدد المفرج عنهم خلال أسبوعين عن طريق هذه المتبرعة تسعة من نزلاء الديون بقيمة إجمالية ثلاثمائة وسبعة آلاف وخمسمائة ريال .