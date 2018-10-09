فتح استقدام العمالة المنزلية الإندونيسية والبداية 30 ألف تأشيرة

المواطن - الرياض

أعلن وزير العمل والتنمية الاجتماعية، أحمد بن سليمان الراجحي، عن توقيع اتفاقية مع الجانب الإندونيسي يوم الأربعاء المقبل لفتح الاستقدام للعمالة المنزلية.

وكشف الراجحي في حواره إلى برنامج “في الصورة” المذاع على قناة روتانا خليجية، أن البداية ستكون بـ30 ألف تأشيرة.

وفي سياق آخر، أوضح وزير العمل أن نصف المبادرات الـ68 التي تم إطلاقها موجهة إلى الباحثين والباحثات عن عمل، والنصف الآخر موجهًا إلى منشآت القطاع الخاص لدعم التوظيف.

وتابع الراجحي أن صندوق تنمية الموارد البشرية (هدف) بدأ بتفعيل عدد من برامج دعم التدريب والتوظيف بطريقة مختلفة، وسيطلق خلال الأسابيع القادمة منتجات لمساعدة الشباب والشابات للعمل.

واستكمل: هدفنا اليوم هو الوصول للدخل المناسب الذي يجب أن يكون عليه المواطن السعودي، بخلق مهن جدية ذات مصداقية، ليرتفع دخل العامل دون الإضرار برجل الأعمال.