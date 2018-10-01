فتح باب القبول على وظائف رئاسة الاستخبارات العامة

المواطن- خالد الأحمد

أعلنت رئاسة الاستخبارات العامة بدء عملية الاستقطاب لعام 1440هـ على وظائف العسكريين (الأفراد) على الرتب التالية (جندي، جندي أول، عريف)، لخريجي معهد الإدارة العامة، الكلية التقنية، معهد التدريب المهني العسكري، الشهادة الثانوية العامة (علوم طبيعية)، وذلك وفق الشروط التالية:

. أن يكون سعودي الأصل والمنشأ، ويستثنى من شرط المنشأ من نشأ مع والده أثناء خدمته للدولة خارج المملكة.

. أن يكون حسن السيرة والسلوك غير محكوم عليه بالإدانة في جريمة مخلّة بالشرف أو الأمانة.

. أن لا يكون المتقدم مطروداً من إحدى الكليات أو المعاهد العسكرية أو المدنية.

. أن لا يكون موظفاً في أي جهة حكومية (عسكرية / مدنية) أو سبق له الخدمة العسكرية أو المدنية.

. أن يجتاز اختبارات القبول والمقابلة الشخصية.

. أن لا يكون متزوجاً من غير سعودية.

. أن لا يقل عمر المتقدم عن (18 سنة) ولا يزيد على (30 سنة) أي من مواليد الفترة ما بين (1410/1/1هـ إلى 1422/1/1هـ).

. أن يتناسب طول المتقدم مع وزنه بحيث يكون الحد الأدنى (168سم – 49كجم) والحد الأعلى (188 سم – 108 كجم).

. أن يكون حاصلاً على أحد المؤهلات العلمية:

– دبلومات معهد الإدارة العامة في التخصصات التالية: (برنامج السكرتير التنفيذي، برنامج إدارة المستشفيات، برنامج إدارة المواد، برنامج المحاسبة، برنامج برمجة الحاسب الآلي، برنامج شبكات الحاسب الآلي) بتقدير لا يقل عن (جيد) للأعوام (1436/1437هـ)، (1437/1438هـ)، (1438/1439هـ).

– الكلية التقنية في التخصصات التالية: (قسم تقنية الحاسب الآلي، قسم التقنية الإلكترونية، قسم التقنية الإدارية، قسم التقنية الكهربائية، السفر والسياحة، الفندقة، الأغذية والمشروبات) بتقدير لا يقل عن (جيد) للأعوام (1436/1437هـ)، (1437/1438هـ)، (1438/1439هـ).

– التدريب المهني العسكري بعد الثانوية العامة في التخصصات التالية: (الاتصالات، الإلكترونيات، محركات المركبات، الميكانيكا العامة، الإدارة المكتبية، إدارة المستودعات) بتقدير لا يقل عن (جيد) للأعوام (1436/1437هـ)، (1437/1438هـ)، (1438/1439هـ).

– الثانوية العامة (علوم طبيعية) للأعوام (1436/1437هـ)، (1437/1438هـ)، (1438/1439هـ) بنسبة لا تقل عن (80%).

. أن يكون المتقدم حاصلاً على:

– اختبار القدرات العامة بدرجة لا تقل عن (60) درجة.

– اختبار التحصيلي بدرجة لا تقل عن (60) درجة.

. أن يكون لائقاً صحياً وغير مصاب بأي مرض مزمن وأن يجتاز الكشف الطبي الذي تجريه اللجنة ولا يُقبل أي كشف طبي سوى ما يصدر من اللجنة الطبية بالرئاسة, وتعتبر نتائج الفحص الطبي نهائية ولا يحق للمتقدم المطالبة بإعادة الكشف الطبي أو معرفة أسباب عدم اللياقة الطبية.

– دبلوم معهد الإدارة العامة بعد الثانوية لمدة لا تقل عن (خمسة فصول دراسية) يعيّن برتبة (عريف).

– الكلية التقنية يعيّن برتبة (جندي أول).

– معهد التدريب المهني العسكري بعد الثانوية لمدة لا تقل عن (ثلاثة فصول دراسية) يعيّن برتبة (جندي أول).

– الثانوية العامة يعيّن برتبة (جندي).

. الإقرار بالعمل في إحدى المناطق التالية فقط: (منطقة مكة المكرمة – منطقة المدينة المنورة – منطقة الرياض – المنطقة الشرقية – منطقة جازان – منطقة نجران).

وأوضحت الرئاسة أن التقديم متاح اعتباراً من يوم الأحد الموافق 1440/1/27هـ الساعة 10 صباحا إلى يوم الخميس الموافق 1440/2/2هـ الساعة 10 صباحا.

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