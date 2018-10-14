فتح باب القبول والتسجيل بالقوات الخاصة للأمن الدبلوماسي برتبة جندي

المواطن - واس

أعلنت وكالة وزارة الداخلية للشؤون العسكرية الإدارة العامة للقبول المركزي عن فتح باب القبول والتسجيل بالأمن العام بالقوات الخاصة للأمن الدبلوماسي برتبة (جندي) لدورة دوريات أمن وحراسة المنشآت الدبلوماسية رقم (21) للعمل بعد التخرج داخل المملكة منطقة (الرياض ـ مكة المكرمة ـ المدينة المنورة ـ المنطقة الشرقية) أو خارج المملكة بإحدى سفارات خادم الحرمين الشريفين.

وسوف يتم استقبال طلبات القبول عبر منصة أبشر توظيف على الرابط التالي هنا خلال الفترة من يوم الأحد 12 / 2 / 1440هـ الساعة 10 صباحًا حتى يوم الخميس 16 / 2 / 1440هـ الساعة 10 صباحًا.

أولًا: شروط القبول:

1. أن يكون المتقدم سعودي الأصل والمنشأ ويستثنى من ذلك من نشأ مع والديه أثناء خدمة الدولة خارج المملكة.

2. أن يكون حسن السيرة والسلوك والسمعة وغير محكوم عليه بحد شرعي أو في جريمة مخلة بالشرف والأمانة ولم يسبق له التعيين على وظائف خاضعة لنظام الخدمة العسكرية ولايكون مطروداً من إحدى الكليات أو المعاهد العسكرية.

3. ألا يقل عمر المتقدم عن 17 عاماً ولا يزيد عن 30 عاماً حسب الهوية الوطنية.

4. أن يجتاز الفحص الطبي والمقابلة الشخصية واختبار اللياقة وكافة مراحل القبول.

5. ألا يقل طوله عن 172 سم وأن يتناسب طوله مع وزنه حسب اللائحة الطبية.

6. ألا يكون متزوجًا من غير سعودية.

7.أن يكون حاصلاً على شهادة الثانوية العامة بنسبة لا تقل عن (75%) وبتخصص (علمي ـ شرعي ـ إداري).

8. ألا تقل نتيجة اختبار القدرات عن (50%).

9.اجتياز القبول التي يحددها الأمن العام بذلك.

ثانيًا: المؤهلات المطلوبة:

• لا يقل المؤهل العلمي عن شهادة الثانوية العامة بنسبة لات قل عن (75%) وبتخصص (علمي ـ شرعي ـ إداري).

ثالثًا: جهات العمل:

1. داخل المملكة العربية السعودية بالمناطق التالية (الرياض ـ مكة المكرمة ـ المدينة المنورة ـ المنطقة الشرقية).

2. خارج المملكة العربية السعودية بإحدى سفارات خادم الحرمين الشريفين.

رابعًا: طريقة التسجيل:

1. سيتم البدء بإدخال البيانات اعتبارًا من الساعة (10) صباحًا ليوم الأحد 12 / 2 / 1440هـ وحتى الساعة (10) صباحًا من يوم الخميس 16 / 2 / 1440هـ عبر منصة ابشر توظيف هنا

2. تعبأ الحقول بمنتهى الدقة ولن ينظر في طلب غير مستوفي الشروط.