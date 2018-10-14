فتح باب القبول والتسجيل في قوات الأمن الدبلوماسي

المواطن- خالد الأحمد

أعلنت وكالة وزارة الداخلية للشؤون العسكرية ممثلة بالإدارة العامة للقبول المركزي فتح باب القبول والتسجيل في الأمن العام- القوات الخاصة للأمن الدبلوماسي برتبة (جندي) لدورة دوريات أمن وحراسة المنشآت الدبلوماسية التأهيلية رقم (21).

يأتي ذلك للعمل بعد التخرج داخل المملكة في المدن التالية: (الرياض- مكة المكرمة- المدينة المنورة– المنطقة الشرقية)، أو خارج المملكة بإحدى سفارات خادم الحرمين الشريفين.

وبينت الإدارة أن الشروط المطلوبة هي:

• أن يكون المتقدم سعودي الأصل والمنشأ، ويستثنى من ذلك من نشأ مع والديه أثناء خدمة الدولة خارج المملكة.

• أن يكون حسن السيرة والسلوك والسمعة وغير محكوم عليه بحد شرعي أو في جريمة مخلة بالشرف والأمانة، ولم يسبق له التعيين على وظائف خاضعة لنظام الخدمة العسكرية ولا يكون مطروداً من إحدى الكليات أو المعاهد العسكرية.

• ألا يقل عمر المتقدم عن 17 عاماً، ولا يزيد على 30 عاماً حسب الهوية الوطنية.

• أن يجتاز الفحص الطبي، والمقابلة الشخصية، واختبار اللياقة، وكافة مراحل القبول.

• ألا يقل طول المتقدم عن (172) سم، وأن يتناسب الطول مع الوزن حسب اللائحة الطبية.

• ألا يكون متزوجاً من غير سعودية.

• أن يكون حاصلاً على شهادة الثانوية العامة بنسبة لا تقل عن (75%) وبتخصص (علمي- شرعي- إداري).

• ألا تقل نتيجة اختبار القدرات عن (50%).

• اجتياز اختبارات القبول التي يحددها الأمن العام.

• تعبأ الحقول بمنتهى الدقة، ولن ينظر في طلب غير مستوفي الشروط.

وأوضحت الإدارة أنه سوف يتم استقبال طلبات القبول خلال الفترة من يوم الأحد الموافق 12/ 2/ 1440هـ الساعة 10 صباحاً، وحتى يوم الخميس الموافق 16/ 2/ 1440هـ الساعة 10 صباحاً.

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