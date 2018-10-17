فتح عقبة الهدا بالطائف بعد إغلاقها بسبب الأمطار

المواطن - الطائف

أعلنت وزارة النقل، مساء اليوم الأربعاء، عن فتح عقبة الهدا، وذلك بعد أن استمر الإغلاق نحو ساعتين بشكل احترازي؛ بسبب استمرار هطول الأمطار الغزيرة.

يذكر أن الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، توقعت استمرار التوقع بهطول أمطار رعدية، تصحب برياح نشطة، تحد من مدى الرؤية الأفقية على منطقة نجران، تشمل (الخرخير، شروره) والأجزاء الجنوبية من الربع الخالي، غدًا الخميس.

وكانت منطقة مكة المكرمة قد شهدت اليوم هطول أمطار غزيرة تسببت في جريان بعض الأودية وغرق بعض الشوارع في شرائع مكة.

وناشدت المديرية العامة للدفاع المدني الجميع بتوخي الحذر وعدم المخاطرة بالنزول إلى مجاري السيول أو الاقتراب من تجمعات المياه.