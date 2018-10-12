فرصة سانحة أمام سفارات المملكة لفضح مؤامرات قطر في قضية اختفاء خاشقجي

المواطن - الرياض

يبدو أن الفرصة أصبحت سانحة أمام سفارات المملكة في كل أنحاء العالم لرفع القضايا على المدلسين والصحف الفاسدة التي قبضت الثمن من قطر لاستغلال قضية اختفاء جمال خاشقجي للإساءة للمملكة.

وتأتي هذه الفرصة لفضح مخططات قطر بعد أن قامت بعض الصحف العالمية وخصوصًا الأمريكية بحذف تغريداتها بعد ثبوت عدم صحتها.

يذكر أن حملة اعتذارات بدأتها العديد من الصحف الأمريكية عن النقل غير الدقيق عن تلك الوسائل المغرضة من الصحف التركية والقطرية؛ حيث اعتذرت صحيفة “نيويورك تايمز” الأمريكية عن خبر نشرته على موقعها الرسمي يتضمن معلومات مغلوطة نقلتها عن صحف تركية عن ما سمته بـ”مشتبهين في قضية اختفاء الصحفي السعودي جمال خاشقجي”.

وقالت الصحيفة الأمريكية في رسالة على حسابها في “تويتر”: إن الخبر يفتقد إلى الصحة، وإن الصحيفة لم تتأكد منه بشكل كافٍ؛ وبالتالي تم حذف الخبر.

وعلى صعيد آخر نفت وزارة الخارجية الأميركية خبراً نشرته صحيفة “واشنطن بوست” حيث زعمت أن الاستخبارات الأميركية لديها معلومات مسبقة عن مخاطر قد يتعرض لها الصحفي السعودي جمال خاشقجي.