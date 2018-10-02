فرق الدفاع المدني تباشر حريقًا في مصنع ناتبت NATPET

المواطن - الرياض

تكافح فرق الدفاع المدني حريقًا نشب في مصنع الشركة الوطنية للصناعات البتروكيماوية ناتبت NATPET.

و‏أوضح المتحدث الرسمي للهيئة الملكية للجبيل وينبع، الدكتور عبدالرحمن العبدالقادر، بأنه عند الساعة 17:40 مساء اليوم الثلاثاء 2 أكتوبر 2018 حدث حريق في مصنع الشركة الوطنية للصناعات البتروكيماوية ناتبت NATPET، وقد هرعت للموقع مباشرة وفِي وقت قياسي فرق مكافحة الحوادث الصناعية من إدارة الأمن الصناعي والسلامة بالهيئة الملكية وفريق (ياما).

وأضاف أن فرق الإطفاء لا تزال تقوم بمهام مكافحة الحريق، وتبريد الموقع في مثل هذه الحالات، كما تقوم فرق حماية ومراقبة البيئة بالهيئة الملكية بينبع بمتابعة قياسات جودة الهواء في المناطق السكنية والصناعية، والتي أظهرت أنه في المحطات أرقام (1،6)، وأظهرت أن القراءات في وضعها الطبيعي واتجاه الرياح جنوب شرقي.