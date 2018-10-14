فريق إنقاذ يصل جبل جورجا لانتشال جثث 9 متسلقين

المواطن - متابعة

وصل فريق من أربعة مرشدين جبليين من نيبال إلى جبل “جورجا” وهو أحد جبال “الهيمالايا” غرب البلاد، حيث يتواجد مخيم لمجموعة من متسلقين كوريين جنوبيين ومرشدين نيباليين والذين قتلوا جميعا جراء عاصفة هوجاء تسببت في تبعثر جثثهم على مساحة 500 متر.

وذكرت قناة “بي إف إم” الإخبارية الفرنسية، اليوم الأحد، أن الفريق المكون من 4 مرشدين وصل على متن مروحية لانتشال جثث المتسلقين التسعة بينهم 4 من أصل كوري جنوبي بجانب المرشدين الأربعة النيباليين الذين كانوا يرافقونهم في الرحلة.

وقال الطيار سيدارتا “جورونج -الذي ينسق عمليات سحب الجثث- إنه تم العثور على الجثث التسع، وما زال هناك متسلق آخر، من كوريا الجنوبية في عداد المفقودين.