فريق التحقيق السعودي يصل تركيا للبحث عن خاشقجي

المواطن - الرياض

أكدت وكالة الأنباء التركية الرسمية وصول وفد سعودي رفيع المستوى إلى أنقرة لمعالجة أزمة اختفاء الصحفي السعودي جمال خاشقجي في إسطنبول قبل 10 أيام.

وكانت الرئاسة التركية قد أعلنت أمس أنه تم بناء على طلب المملكة تشكيل فريق تحقيق مشترك لكشف غموض قضية خاشقجي.

وقال المتحدث باسم الرئاسة التركية إبراهيم كالن أمس إنه “تم إقرار تشكيل مجموعة عمل مشتركة للكشف عن جميع جوانب حادث خاشقجي، بناء على مقترح من الجانب السعودي”.

وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن بلاده مستعدة لإرسال محققين للعمل مع السعودية وتركيا في القضية التي أثارت جدلا واسعًا.