فريق سعودي تركي بطلب من الرياض للتحقيق في اختفاء خاشقجي

المواطن - الرياض

أعلنت الرئاسة التركية أنه تم تشكيل فريق سعودي تركي بطلب من الرياض للتحقيق في اختفاء المواطن السعودي جمال خاشقجي ⁧في اسطنبول قبل عدة أيام بحسب نبأ عاجل بثته قناة العربية.

وكان خاشقجي قد اختفى في الثاني من أكتوبر الجاري في تركيا وسارعت أبواق تنظيم الحمدين الإعلامية في الترويج لرواية مبتورة ربطت بين اختفائه ومراجعته القنصلية في إسطنبول.

وأكدت المملكة أنها تُجري تحقيقاً في القضية من منطلق كونها الدولة المعنية برعاية مصالح مواطنيها في الداخل والخارج.