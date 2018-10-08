فريق طبي يزور الحنابي مريض داء الفيل للوقوف على حالته الصحية

المواطن - الشرقية

زار فريق طبي من صحة الشرقية مكون من تخصصات مختلفة، مساء اليوم الاثنين، مريض السمنة وداء الفيل ضياء سعيد الحنابي في منزله؛ للوقوف على حالته الصحية وتشخيصه وإصدار تقرير طبي له بصفة عاجلة.

ويأتي هذا بناءً على توجيه أمير المنطقة الشرقية سعود بن نايف ومتابعة نائبه الأمير أحمد بن فهد بن سلمان.

وكان الأمير سعود بن نايف قد وجه الشؤون الصحية بالمنطقة بتوفير العلاج المناسب على وجه السرعة لمريض السمنة وداء الفيل المواطن ضياء سعيد الحنابي.

وأكد أن الجميع في هذه البلاد الغالية يعمل على كل ما من شأنه توفير سبل الراحة والطمأنينة والحياة الهانئة لكل شخص يعيش فوق تراب هذا الوطن، مشددًا سموه على أن العاملين في كل قطاعات الدولة يؤدون أعمالهم بما يمليه عليهم واجبهم الديني والوطني، سائلًا الله تعالى أن يمن على المريض ضياء الحنابي بموفور الصحة والعافية.

وتابع الأمير أحمد بن فهد بن سلمان بن عبدالعزيز، نائب أمير المنطقة الشرقية، الحالة الصحية للمواطن ضياء الحنابي، مؤكدًا أن حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وولي العهد الأمير محمد بن سلمان تولي كل أبنائها المواطنين والمواطنات عنايتها واهتمامها وتشدد على توفير الرعاية الصحية لكل المرضى وتوليهم جل العناية والاهتمام.