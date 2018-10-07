فستان ياسمين عز المثير يلفت الأنظار عن احتفالية نصر أكتوبر

المواطن - سعد البحيري

غالبا ما تطال يد النقد الجماهيري الإعلاميين والإعلاميات بسبب مواقفهم السياسية أو أفكارهم إلا أن مظهرهم وإطلالتهم على الشاشة ربما يطالها سهام النقد في بعض الحالات.

الإعلامية ياسمين عز مقدمة البرامج على MBC مصر والتي أطلت بفستان مفتوح الصدر في احتفالية نصر أكتوبر تعرضت لموجة كبيرة من النقد بسبب مظهرها بالرغم من المقدمة الرائعة التي استهلت بها الحفل.

ياسمين عز كشفت عن ثقافتها ووعيها السياسي خلال الكلمات التي سبقت فقرات الحفل إلا أن ظهورها مع محافظ جنوب سيناء في فقرة خاصة من برنامج حديث المساء أمس جعل الأعين تتجه نحو فستانها المثير.

تباينت ردود الفعل حول فستان ياسمين عز ففي الوقت الذي رأى فيه البعض أن المسألة حرية شخصية وترتبط بذوق المذيعة وأسلوبها في اختيار ملابسها إلا أن البعض الآخر رأى أن المذيعة عليها أن تلتزم بملابس أكثر حشمة وألا تلفت النظر عن القضية التي تناقشها بأمور خارجية.

درست ياسمين عز الإعلام بإحدى الجامعات المصرية، وسجلت أعلى الدرجات، وكانت من أوائل دفعتها طوال دراستها، واستهلت ياسمين عز مسيرتها المهنية بتقديم برنامج منوعات على إحدى المحطات الفضائية واستمرت فيه 3 سنوات حتى انتهاء موسمه.

التحقت ياسمين عز في البداية ببرنامج صباحك مصري المذاع على شاشة MBC مصر 2 إلى جانب الإعلامي هشام عاصي، وهي تعتبر تجربة “صباحك مصري” جديدة عليها باعتباره أرقى البرامج الصباحية التي تقدم على الشاشات العربية حسب وصفها.

ويمثل تقديم برنامج حديث المساء ووقوف ياسمين عز أمام الشاشة وحدها، تحديا كبيرا ومسؤولية، واستطاعت أن تقف على أرض صلبة منذ بداية تقديمه بفضل فريق العمل الذي يتعاون معها بشكل وثيق.