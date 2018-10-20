فعلها قبل 11 عامًا.. ليست المرة الأولى يا حسن معاذ؟!

المواطن - الرياض

جاء اعتداء اللاعب حسن معاذ مدافع نادي الاتحاد على زميله كابتن نادي أُحد حسين عبدالغني بعد نهاية المباراة التي جمعت الفريقين، مساء أمس، بالممر المؤدي لغرف اللاعبين؛ لتعيد للأذهان حادثة اعتداء اللاعب نفسه على زميله في الفريق نفسه قبل حوالي 11 عامًا!

وتعود القصة إلى اعتداء معاذ بالضرب المبرح على زميله في نادي الشباب وقتها المدافع سعيد لبان بعد نهاية أحد تدريبات الفريق عام 2007 م، وهو الاعتداء الذي كلف الأخير كسرًا بالأنف؛ أوقفت على أثره الإدارة الشبابية معاذ حتى إشعار آخر قبل أن تُحوله للتحقيق.