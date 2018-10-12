فلكية جدة تُعرف ظاهرة حرف أوميجا الإغريقي وأسبابه

المواطن - جدة

عرفت الجمعية الفلكية في جدة أحد الظواهر الجوية البصرية، وهي ظاهرة حرف “أوميجا” الإغريقي.

وأوضحت الجمعية الفلكية في جدة أن حرف أوميجا تصنعه الشمس عند غروبها، وهو نوع من السراب يحدث عندما يُغطى سطح اليابسة أو البحر بطبقة هواء ساخنة ومنخفضة الكثافة.

ولفتت فلكية جدة إلى أنه عندما تهبط الشمس ظاهريًّا نحو الأفق الغربي تظهر “شمس سراب” من الماء وليست انعكاسًا، وفي النهاية يندمجان لتنشأ الظاهرة.