فهد آل ثاني يفضح تنظيم الحمدين على “تويتر”.. حقائق عن الوضع في قطر

المواطن - الرياض

جهود ونشاط فهد بن عبدالله آل ثاني على “تويتر”، لكشف مخططات تنظيم الحمدين في قطر لا يحتاج لإثبات.

يكفي فقط أن تلقي نظرة على تغريدات فهد بن عبدالله آل ثاني لكي ترى حقيقة الوضع في قطر، والمأساة التي يعيشها الشعب القطري في ظل تنظيم الحمدين.

وأكد فهد أن الوضع الداخلي في قطر لا يطاق، والمشكلة في ارتفاع الأسعار، والعزلة التي فرضها النظام على الشعب، بينما هو يعيش حياة مترفة منعزلا عن الشعب.

وتطرق فهد بن عبدالله إلى الوضع السياسي حيث أكد أن حمد بن جاسم، ورقة استخدمها حمد بن خليفة، حتى حرقها، والمتحكم الفعلي في البلاد هو حمد بن خليفة، ومستشاره عزمي بشارة، أما تميم فهو موظف عند حمد برتبة أمير.

وعن أوضاع القطريين من قبيلة الغفران، قال إنهم تعرضوا لهجمة غير مسبوقة تاريخيا وتعرضوا لانتهاكات وظلم، مضيفا نعدهم بعودة حقوقهم المغتصبة فور نهاية هذا النظام ورحيله إلى غير رجعة.

عشرات من التغريدات تحميل في طياتها أسرار الوضع الداخلي في قطر والظلم الذي يعيشه الشعب القطري تحت ظل تنظيم الحمدين، فيما يتواصل كفاح هذا الشعب لنيل حريته وكرامته.