فهد الخضيري يُجيب.. هل الشامبو الأحمر مُسرطن؟

فهد الخضيري يُجيب.. هل الشامبو الأحمر مُسرطن؟

2018/10/02
الساعة 4:06 مساءً
- ‎فيجديد الأخبار, حصاد اليوم
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المواطن - الرياض

رد الأستاذ وعالم الأبحاث في تخصص المسرطنات الدكتور فهد الخضيري على مقطع فيديو لمجهول يحذّر من نوع من أنواع الشامبو ولواصق آلام الظهر، مشددًا على أن هذا غير صحيح ولم يصدر من جهة رسمية.

ونصح الخضيري بقوله: “لا تصدّق أي تحذير ما لم يصدر من جهة رسمية كوزارة الصحة أو هيئة الغذاء والدواء.

وأكد الخضيري أنه لا صحة لما يشاع عن الشامبو الأحمر أنه مسرطن، مشددًا على أن هذه الأقاويل قديمة جدًا  من عام ٢٠١٢ وكانت هناك تشغيلة مخالفة وتم بعدها تعديل المنتج.

 


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