فهد الدخيل: 70% من القرارات الطبية تعتمد على نتائج المختبرات

المواطن - الرياض

قال الدكتور فهد الدخيل المدير التنفيذي للجمعية السعودية لعلوم المختبرات الإكلينيكية إن نتائج التحاليل الطبية تساعد الأطباء إلى حد كبير في فهم طبيعة الحالات المرضية وفي وصف العلاجات المناسبة، كما تعتبر نتائج التحاليل الطبية ركيزة أساسية في المنظومة الطبية بشكل عام، حيث يعتمد الطبيب في تشخيص الأمراض ووصف الدواء على نتائج تحاليل المختبرات الطبية بنسبة تصل إلى 70 %.

وأضاف الدخيل أن المختبرات السعودية تمتلك تقنيات وأجهزة حديثة تضاهي مثيلاتها في العالم، وتعمل بها كوادر وطنية من فنيين وأخصائيين وأطباء ذوي خبرة عالية ، ومع دخول التكنولوجيا الحديثة في معظم الأجهزة المخبرية زادت الثقة في نتائج التحاليل وأصبحت المرجع الأول للأطباء.

وأشار إلى أن المملكة عملت على تطوير وزيادة عدد كليات العلوم الطبية التطبيقية حتى وصل عددها إلى 51 كلية، يتخرج منها حوالي 1600 طالب سنوياً في تخصص المختبرات الطبية، مؤكدًا في هذا الشأن أن الجمعية السعودية لعلوم المختبرات الإكلينيكية ومن منطلق مواكبتها لرؤية المملكة 2030، تحرص على تطوير عمل الفنيين والمتخصصين بالمختبرات من خلال الدورات والمؤتمرات التي تساهم في تنمية معارفهم واطلاعهم على أحدث الأبحاث والدراسات العلمية.

وكشف أن الجمعية ستنظم مؤتمر ومعرض دولي للمختبرات الطبية بالتعاون مع العربية الأولى للمؤتمرات، في الفترة من 19 إلى 21 نوفمبر المقبل في مركز الرياض الدولي للمؤتمرات والمعارض، حيث يشارك في المعرض أكثر من 100 جهة محلية ودولية لعرض أحدث تقنيات ومستلزمات المختبرات الطبية بالإضافة مشاركة العديد من الجهات الحكومية مثل وزارة الصحة وجامعة الملك سعود والمختبر المركزي.

وبيّن الدكتور فهد الدخيل أن حاجة السوق للمزيد والجديد من أجهزة المختبرات الإكلينيكية كبيرة جدًا، والاستثمار في المختبرات الطبية من أهم الاستثمارات الطبية، وأهميتها تتمثل في ضرورة التشخيص السريع والكشف المبكر للأمراض.