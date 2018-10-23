فهد بن جمعة: خسارة تاريخية لمن لم يحضر دافوس الصحراء

المواطن - الرياض

أكد عضو مجلس الشورى فهد بن جمعة، أن الخسارة التاريخية من نصيب من لم يشارك في مؤتمر دافوس الصحراء للاستثمار، مشددًا على أنه لن تكون لهم فرصة أخرى.

وأضاف فهد بن جمعة: أنه مؤتمر مركز الجاذبية للاستثمارات بقطبية الشمالي والجنوبي، سواء نفط ومعادن وغير النفط، موضحًا أنها استثمارات التنوع واستثمارات المستقبل، بل استثمارات 2030.

ولفت عضو مجلس الشورى إلى أن اقتصاد المملكة الأول في الشرق الأوسط والـ18 عالميًّا، كما أن لدى السعودية قوة “الذهب الأسود” الذي بزيادته ينمو الاقتصاد العالمي وبتقليصه يتدهور الاقتصاد العالمي.

واستطاع مؤتمر مستقبل الاستثمار أن يلقي بمزيد من الضوء على مختلف القطاعات الاقتصادية، التي مثلها عدد لا بأس به من الشركات والمسؤولين حول العالم، في قمة عرفها العالم على مدى العامين الماضيين بـ”دافوس في صحراء المملكة”.

والحديث خلال الساعات الأولى من المؤتمر العالمي المقام في الرياض، والذي يستمر ليومين آخرين، شهد مناقشات حول الأدوار الخاصة بالتكنولوجيا في تطوير الأعمال في قطاعات متعددة، وهو الأمر الذي كان له نصيب كبير من حديث المشاركين في المؤتمر الدولي.