فهد بن حثلين يعلنها: مزاد عالمي لنوادر الجزيرة العربية في نادي الإبل

المواطن - الرياض

أكد رئيس مجلس إدارة نادي الإبل، فهد بن فلاح بن حثلين، أنه لم يتم إغفال أهمية البيع والشراء المصاحبة لمهرجان نادي الإبل والتي تخدم شريحة كبيرة.

وأعلن ابن حثلين عن إطلاق مزاد عالمي يحاكي المزادات العالمية للخيل، مخصص لنوادر إبل الجزيرة العربية بتغطية مصاحبة من قناة MBC.

وفي وقت سابق، قال فهد بن حثلين: إن المهرجان سيكون يوم الثلاثاء 30 جمادى الأولى 1440هـ الموافق 5 فبراير 2019م.

وتم تأجيل مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل عن التاريخ المحدد له مسبقًا إلى 5 فبراير المقبل، حرصًا من نادي الإبل على مصلحة أبناء الوطن طلاب الجامعات والمدارس، حتى تتهيأ لهم الأجواء المناسبة في فترة اختبارات نهاية الفصل الدراسي الحالي، وألا يتأثر تحصيلهم العلمي.

ولفت نادي الإبل إلى أن التاريخ المقرر فيه إقامة المهرجان النسخة الثالثة تزامَنَ مع تاريخ اختبارات نهاية الفصل الدراسي للطلاب.