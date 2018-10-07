فهد بن حثلين يعلن موعد مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل 3

المواطن - الرياض

أعلن رئيس مجلس إدارة نادي الإبل، فهد بن فلاح بن حثلين، عن موعد مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل في دورته الثالثة.

وقال ابن حثلين: إن المهرجان سيكون يوم الثلاثاء 30 جمادى الأولى 1440هـ الموافق 5 فبراير 2019م.

يذكر أن نادي الإبل، أعلن الثلاثاء الماضي، تأجيل مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل عن التاريخ المحدد له مسبقًا.

وأوضح النادي أن التأجيل يأتي حرصًا من النادي على مصلحة أبناء الوطن طلاب الجامعات والمدارس، حتى تتهيأ لهم الأجواء المناسبة في فترة اختبارات نهاية الفصل الدراسي الحالي، وألا يتأثر تحصيلهم العلمي.

ولفت نادي الإبل إلى أن التاريخ المقرر فيه إقامة المهرجان النسخة الثالثة تزامَنَ مع تاريخ اختبارات نهاية الفصل الدراسي للطلاب.