فواتير المياه تؤرق المواطنين .. مقترحات لحل الأزمة

المواطن - الرياض

ما زال الكثير من المواطنين يعانون من ارتفاع فواتير المياه، حيث وصلت في بعض الحالات إلى أكثر من 2000 ريال، فيما طالب البعض بإيجاد حلول لهذه الأزمة التي تثقل كاهل الأسرة.‏

وعلق هادي على عبر وسم “فواتير المياه” بقوله: “من 120 ريالًا تقريبًا بشهر جتني فاتورة 2378 ريالًا خلال شهر والشهر الثالث 1500. ولا يوجد أي أشجار أو مسبح هذا غير معقول. ما هو الحل؟”.

وقال آخر مطالبًا المسؤولين بالتدخل: “أين المسؤولين عن فواتير شركة المياه الوطنية؟ أين الرقابة العامة لحماية المستهلك؟ هل يعقل أن يستهلك المواطن في الشهر الواحد كمية من الماء بقيمة 2880 ريالًا، ومع العلم أن الخزان يسع (١٩) طنًّا فقط”.

فيما نشر حساب نايفكو مقطع فيديو يرصد ويحلل الأزمة والحلول الممكنة للوصول لحل يرضي جميع الأطراف، ويحفظ حقوق المواطن والشركة في آنٍ واحد.

الشكوك الي حول فواتير المياه، يفندها هيثم في مقطع قصير. pic.twitter.com/6eOajUY3Q1 — نايفكو NAIF (@naifco) October 10, 2018

وكانت شركة المياه الوطنية، قد أكدت في وقت سابق، أنه من خلال تحديث بيانات المستفيد يمكن الحصول على “فاتورة إلكترونية” وطلب تقسيطها؛ وذلك لتلافي التعثر في السداد، وضمان استمرار الخدمة.

وأوضحت الشركة أنه يمكن تحديث البيانات عبر الرابط ( هنا ).