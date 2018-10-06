فوربس تلتقط رسائل ولي العهد الاقتصادية خلال حواره التاريخي : رد واضح وصريح على ترامب

المواطن - محمود نبيل - القاهرة:

سلطت مجلة فوربس الأميركية العملاقة الضوء على حديث ولي العهد الأمير محمد بن سلمان مع وكالة بلومبيرغ الأميركية، والذي شمل الرد على العديد من الأمور التي تتعلق بأسواق النفط العالمية.

إيلين والد، وهي الكاتبة المخضرمة المتخصصة في شؤون الطاقة وتاريخ العلاقات بين الدول المنتجة للنفط، أكدت أن حديث ولي العهد كان يحمل رداً واضحاً وصريحاً على كافة مطالبات الرئيس الأميركي دونالد ترامب بشأن إمداد المملكة بمزيد من النفط في الأسواق العالمية.

وأبرزت والد، خلال مقالها في المجلة الأميركية، تحمل المملكة مسؤولياتها في السوق العالمي للنفط، وتحديدًا في أعقاب فرض مزيد من العقوبات الاقتصادية على إيران خلال الفترة الماضية.

وجاء في حوار محمد بن سلمان مع الشبكة الأميركية: “الطلب الذي قدمته أمريكا للمملكة ودول أخرى في منظمة الأوبك هو التأكد من أنه إذا كان هناك أي نقص في الإمدادات من إيران، فسوف نورّد ذلك، وهو ما قد حدث”.

وأضاف ولي العهد: “نحن نُصدِّر برميلين مقابل أي برميل إيراني اختفى مؤخرًا، لذلك قمنا بعملنا وأكثر من ذلك، ونعتقد أن السعر المرتفع لدينا في الشهر الماضي، ليس بسبب إيران، ولكن يعود السبب في الغالب إلى حدوث أشياء في كندا والمكسيك وليبيا وفنزويلا ودول أخرى أدت إلى ارتفاع السعر قليلاً”.

وفي تعليقها على حديث ولي العهد بهذه النقطة، قالت محللة الطاقة في المجلة الأميركية، إن إدارة ترامب الآن تمتلك جوابًا لسؤالها، فالمملكة أعلنتها صريحة بأنها لا تنوي نشر المزيد من قدراتها الاحتياطية لمواجهة ارتفاع الأسعار.

وأشارت إلى أنه لا تزال هناك فرصة لوصول مزيد من النفط إلى السوق من أماكن أخرى مثل كندا والعراق وكازاخستان وأذربيجان وليبيا ونيجيريا، لكن كل ذلك سيستغرق بعض الوقت والاستثمار، مؤكدة أن السعودية هي الوحيدة القادرة على ضخ 500.000 برميل يوميًا في السوق غدًا إذا أرادت ذلك.

وتناول حديث ولي العهد العديد من النقاط الحيوية في علاقة المملكة بالولايات المتحدة، أبرزها الجانب الأمني والذي يتعلق بشراء صفقات السلاح وغيرها من الأمور، حيث أكد محمد بن سلمان أن الرياض تشتري تلك المعدات والأسلحة المتطورة، ولا تحصل عليها مجانًا، مؤكدًا أن المملكة التي تأسست قبل الولايات المتحدة تحتاج إلى ألفي عام لتواجه بعض المخاطر.