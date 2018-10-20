فوضى واغتيالات.. مقتل نجل مسؤول أمني موالٍ للحوثيين بصنعاء

فوضى واغتيالات.. مقتل نجل مسؤول أمني موالٍ للحوثيين بصنعاء

2018/10/20
الساعة 11:24 صباحًا
- ‎فيالمواطن الدولي, حصاد اليوم
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المواطن - متابعة

اغتال مسلحون نجل مسؤول أمني موالٍ لميليشيات الحوثي الإيرانية في العاصمة صنعاء، السبت، في أحدث حلقة من مسلسل الفوضى الأمنية داخل دوائر الانقلابيين.

وأوضحت مصادر أمنية، أن مسلحين مجهولين أطلقوا الرصاص في حي الروضة بصنعاء، على “أحمد عبدالله جزيلان”، نجل مدير أمن مديرية الثورة في محافظة أمانة العاصمة.

وطالت عملياتُ اغتيال، خلال الآونة الأخيرة، عددًا من قيادات الميليشيات، كان آخرها بحق القيادي “صفوان الهبري”، في حي الصافية بصنعاء، وكذلك القيادي “صالح السراجي” في صنعاء منتصف شهر سبتمبر الماضي.

وتصاعدت الفوضى الأمنية وعمليات الاغتيالات والسرقة والنهب التي طالت مواطنين وتجارًا ورجال أعمال في صنعاء منذ سيطرة الحوثيين عليها.


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