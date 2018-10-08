فيديو.. آخر ظهور للفنان الكوميدي محمد رافعة قبل وفاته

المواطن - الرياض

وثق مقطع فيديو متداول، الظهور الأخير للفنان الكوميدي الشاب، محمد رافعة ، والذي نشره في حسابه بموقع “سناب شات” قبل رحيله في حادث مروري بمدينة حائل.

وظهر الشاب محمد رافعة ، رحمه الله، في الفيديو، على متن سيارة من الطراز القديم، يقول هو وسائقها إنها موديل العام 1984 ومن نوع “لاندروفر ديفيندر”.

وبينما تسير السيارة، ويواصل محمد رافعة تصوير مقاطع “سناب شات”، كتب تحت الفيديو “السيارة لا يوجد فيها فرامل وحزام أمان”.

وأعلنت وفاة بن رافعة بعد وقت قصير جدًا من ظهوره في السيارة القديمة، ما دفع كثيرين لربط وفاته بالسيارة القديمة التي كان يركبها.

ونعى متابعون الشاب محمد رافعة المعروف بأخلاقه الرفيعة وأعماله المميزة، حيث يعمل محمد بن رافعة كاتبًا وملحنًا وممثلًا، وله الكثير من المتابعين عبر مواقع التواصل الاجتماعي.