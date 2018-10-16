فيديو .. أبرز لقطات الشوط الأول من كلاسيكو البرازيل والأرجنتين

انتهى الشوط الأول من مباراة البرازيل والأرجنتين بالتعادل السلبي بين الفريقين ضمن المباراة الختامية للبطولة الرباعية والمُقامة حاليًا في المملكة.
وشهد الشوط الأول أدائًا هادئًا من قبل الفريقين، حيث لم يتمكن أي منهما من تسجيل هدف التقدم.
وكان تيفو مباراة البرازيل والأرجنتين والذي يحمل علم البلدين كان من ضمن اللقطات البارزة، بجانب تألق البرازيلي نيمار ومراوغته لبعض من لاعبي الأرجنتين بطريقة مهارية جميلة.
وسدد اللاعب الأرجنتيني باولو ديبالا تسديدة قوية كانت بعيدة عن شباك الحارس البرازيلي أليسون.
كما أن الحارس أليسون ارتكب خطأ قاتل كاد يُكلفه هدفًا في مرماه، وتألق المدافع أوتاميندي لاعب المنتخب الأرجنتيني ومنع هدفًا محققًا للمنتخب البرازيلي في الدقيقة السابعة والعشرين من عمر الشوط الأول.
ويذكر أن آخر نتيجة مباراة ودية أقيمت بين المنتخبين، انتهت بفوز الأرجنتين بهدف دون رد في لقاء ودي أقيم في يونيو من عام 2017 في أستراليا.
📽 | تيفو النهائي الكبير#البرازيل_الأرجنتين 🇧🇷🇦🇷#سوبركلاسيكو#SuperClasico_in_KSA pic.twitter.com/i2B8sFjsI9
— KSA SPORTS (@riyadiyatv) October 16, 2018
🎥 | النجم البرازيلي #نيمار ومهارات معتادة من نجوم السامبا 🇧🇷 #البرازيل_الارجنتين 🇧🇷🇦🇷#سوبركلاسيكو #SuperClasico_in_KSA pic.twitter.com/6dhjDRtAsm
— KSA SPORTS (@riyadiyatv) October 16, 2018
ركلة حرة مباشرة سددها ديبالا تعتلي القائم الأيسر #البرازيل_الارجنتين 🇧🇷🇦🇷#سوبر_كلاسيكو#SuperClasico_in_KSA pic.twitter.com/2QDb6f2vPn
— KSA SPORTS (@riyadiyatv) October 16, 2018
#اوتاميندي يمنع المنتخب البرازيلي من تحقيق هدف التقدم #البرازيل_الارجنتين 🇧🇷🇦🇷#سوبر_كلاسيكو#SuperClasico_in_KSA pic.twitter.com/LCxDLs1x7Q
— KSA SPORTS (@riyadiyatv) October 16, 2018