فيديو .. أبرز لقطات الشوط الأول من كلاسيكو البرازيل والأرجنتين

المواطن - محمد سمعه

انتهى الشوط الأول من مباراة البرازيل والأرجنتين بالتعادل السلبي بين الفريقين ضمن المباراة الختامية للبطولة الرباعية والمُقامة حاليًا في المملكة.

وشهد الشوط الأول أدائًا هادئًا من قبل الفريقين، حيث لم يتمكن أي منهما من تسجيل هدف التقدم.

وكان تيفو مباراة البرازيل والأرجنتين والذي يحمل علم البلدين كان من ضمن اللقطات البارزة، بجانب تألق البرازيلي نيمار ومراوغته لبعض من لاعبي الأرجنتين بطريقة مهارية جميلة.

وسدد اللاعب الأرجنتيني باولو ديبالا تسديدة قوية كانت بعيدة عن شباك الحارس البرازيلي أليسون.

كما أن الحارس أليسون ارتكب خطأ قاتل كاد يُكلفه هدفًا في مرماه، وتألق المدافع أوتاميندي لاعب المنتخب الأرجنتيني ومنع هدفًا محققًا للمنتخب البرازيلي في الدقيقة السابعة والعشرين من عمر الشوط الأول.

ويذكر أن آخر نتيجة مباراة ودية أقيمت بين المنتخبين، انتهت بفوز الأرجنتين بهدف دون رد في لقاء ودي أقيم في يونيو من عام 2017 في أستراليا.