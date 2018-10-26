فيديو.. أردني يغامر بحياته لإنقاذ طفل من الغرق في السيول

المواطن - متابعة

غامر رجل أردني بحياته لإنقاذ أحد الأطفال من الغرق في السيول التي داهمت حافلة مدرسية أمس قرب البحر الميت.

وأظهر فيديو متداول شجاعة الرجل الذي نجح في إنقاذ الظفل الذي ظل متماسكًا رغم صعوبة الموقف.

يذكر أن سيول الأردن خلفت 18 حالة وفاة و34 إصابة، وما زال البحث جاريا عن آخرين جرفتهم السيول في البحر الميت مساء الخميس بحسب وكالة الأنباء الأردنية الرسمية .

وقال مصدر في الدفاع المدني إن كافة الأجهزة المعنية لعمليات البحث والإنقاذ ما زالت تبحث عن مفقودين آخرين جرفتهم السيول.