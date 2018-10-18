فيديو.. أمطار رعدية تسيل أودية قرى جازان الآن

المواطن - جازان

هطلت اليوم أمطار غزيرة على منطقة جازان شملت مدينة جازان للصناعات الأساسية والتحويلية ومحافظات فرسان وأبو عريش والدرب ، وقرى “شهدة والحوامضة والبقاشة والعبادلة والقصادية الأولى والثانية والعبادلة والخرادلة وعدد من المراكز والقرى التابعة للمنطقة.

وقد تبادل المواطنون مقاطع الفيديو والصور التي توثق هذه اللحظات داعين الله العلي القدير أن يجعلها سقيا خير وصيبًا نافعًا.

ونشر حساب فريق طقس جازان عبر توتير عدة مقاطع فيديو لهذه الحالة الجوية.

جازان الآن – محافظة هروب / طريق الجوف ام البهم تصوير / مرعي مكلبش شراحيلي@jazan_weather@Riyadh_sky_ksa pic.twitter.com/x9nuJaUvMW — يحيى شراحيلي(شرحبيل) (@alshraheely) October 18, 2018

وفي وقت سابق حذّرت مديرية الدفاع المدني بمنطقة جازان المواطنين والمقيمين من التقلبات الجوية التي تشهدها المنطقة خلال الفترة الحالية بناءً على ما صدر من تنبيه متقدم من هيئة الأرصاد وحماية البيئة عن هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تصحب بزخات من البرد ورياح نشطة مثيرة للأتربة، وقد تؤدي إلى جريان السيول، على منطقة جازان، مفيدةً أنها هذه الحالة المطرية تستمر حتى الساعة العاشرة من مساء اليوم.

ودعت المديرية الجميع إلى أخذ الحيطة والحذر وعدم الاقتراب من بطون الأودية ومجاري السيول، وعدم عبور الأودية أثناء جريان السيول والسير فيها تجنباً لأي مكروه، وأهمية الالتزام بتعليمات الدفاع المدني واتخاذ التدابير والاحتياطات واتباع إرشادات الدفاع المدني في مثل هذه الحالات حرصاً على سلامتهم.