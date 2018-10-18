فيديو.. أمطار رعدية تسيل أودية قرى جازان الآن

فيديو.. أمطار رعدية تسيل أودية قرى جازان الآن

2018/10/18
الساعة 4:18 مساءً
- ‎فيجديد الأخبار, حصاد اليوم
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المواطن - جازان

هطلت اليوم أمطار غزيرة على منطقة جازان شملت مدينة جازان للصناعات الأساسية والتحويلية ومحافظات فرسان وأبو عريش والدرب ، وقرى “شهدة والحوامضة والبقاشة والعبادلة والقصادية الأولى والثانية والعبادلة والخرادلة وعدد من المراكز والقرى التابعة للمنطقة.
وقد تبادل المواطنون مقاطع الفيديو والصور التي توثق هذه اللحظات داعين الله العلي القدير أن يجعلها سقيا خير وصيبًا نافعًا.
ونشر حساب فريق طقس جازان عبر توتير عدة مقاطع فيديو لهذه الحالة الجوية.

وفي وقت سابق حذّرت مديرية الدفاع المدني بمنطقة جازان المواطنين والمقيمين من التقلبات الجوية التي تشهدها المنطقة خلال الفترة الحالية بناءً على ما صدر من تنبيه متقدم من هيئة الأرصاد وحماية البيئة عن هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تصحب بزخات من البرد ورياح نشطة مثيرة للأتربة، وقد تؤدي إلى جريان السيول، على منطقة جازان، مفيدةً أنها هذه الحالة المطرية تستمر حتى الساعة العاشرة من مساء اليوم.
ودعت المديرية الجميع إلى أخذ الحيطة والحذر وعدم الاقتراب من بطون الأودية ومجاري السيول، وعدم عبور الأودية أثناء جريان السيول والسير فيها تجنباً لأي مكروه، وأهمية الالتزام بتعليمات الدفاع المدني واتخاذ التدابير والاحتياطات واتباع إرشادات الدفاع المدني في مثل هذه الحالات حرصاً على سلامتهم.


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