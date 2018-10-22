فيديو.. أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على الدمام

المواطن - الدمام

هطلت اليوم، أمطار متوسطة إلى غزيرة على حاضرة الدمام، وأجزاء متفرقة من المنطقة الشرقية شملت مدينة الدمام والمحافظات التابعة للمنطقة، إضافة إلى العديد من مدن وقرى وهجر المنطقة.

ونشر حساب طقس العرب على تويتر العديد من مقاطع الفيديو التي توثق هطول الأمطار المصحوبة برياح شديدة على عدة أنحاء من المنطقة الشرقية اليوم.

وفي مناطق أخرى من الدمام شهدت الأجواء تصاعد موجات الغبار التي تدنت على أثرها الرؤية الأفقية.

#الدمام_الان | 🔴⛈️

سُبحان الله، مناطق غبار ومناطق أمطار

هذا هو حال الدمام الان، سبحان مقسم الارزاق

المصدر: @A__alhussaini تابعونا بكل جديد في عالم الطقس👌 @ArabiaWeatherSA#وش_يخليك_تروق pic.twitter.com/n7ZMksE2el — طقس العرب – السعودية (@ArabiaWeatherSA) October 22, 2018

وكانت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة توقعت في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم استمرار هطول الأمطار الرعدية من متوسطة إلى غزيرة تصحب برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على منطقتي جازان وعسير ( تشمل الأجزاء الساحلية منها ) تمتد إلى مناطق نجران ، الباحة، ومرتفعات مكة المكرمة والمدينة المنورة.

في حين تتكون السحب الرعدية الممطرة المصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار تحد من الرؤية الأفقية على مناطق (القصيم والشرقية) وأجزاء من منطقتي حائل والرياض.