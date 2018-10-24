فيديو.. أمطار غزيرة على الجوف تسيل الأودية

المواطن - ميسر البديوي

هطلت مساء اليوم الأربعاء، أمطار ما بين متوسطة إلى غزيرة على منطقة الجوف، شملت أجزاءً من مدينة سكاكا، ومحافظة دومة الجندل، وطبرجل، والقريات، والمراكز التابعة لها سالت على أثرها الشعاب والأودية.

وتشير التوقعات الصادرة من الرئاسة العامة للأرصاد وحماية البيئة إلى أنه خلال الساعات المقبلة توجد تشكيلات من السحب المنخفضة والمتوسطة الارتفاع، تتخللها سحب رعدية ممطرة تصحب بنشاط في الرياح السطحية.

كما تشهد مدينة عرعر وضواحيها، منذ صباح اليوم حتى الآن، أمطاراً غزيرة مصحوبة بزخات من البرد.

وأهابت مديرية الدفاع المدني بالمناطق الشمالية، بالجميع، ضرورة اتباع وسائل وإرشادات السلامة والاستعداد الجيد للتعامل مع الظروف الجوية المتوقعة.