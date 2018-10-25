فيديو.. أمير الشمالية يتفقد شوارع عرعر بسيارته بعد هطول الأمطار

المواطن - الشمالية

تفقد الأمير فيصل بن خالد بن سلطان، أمير منطقة الحدود الشمالية، بسيارته في جولة ميدانية شوارع مدينة عرعر ميدانيًّا بعد هطول الأمطار.

وكانت منطقة الحدود الشمالية قد شهدت خلال الساعات القليلة الماضية حالة من التقلبات الجوية تسببت في هطول أمطار غزيرة، وغرق بعض الشوارع.

وكانت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، قد توقعت، في تقريرها عن حالة الطقس اليوم الأربعاء أن يستمر التوقع بهطول أمطار رعدية من متوسطة إلى غزيرة، تصحب برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار، تحد من مدى الرؤية الأفقية على مناطق جازان، وعسير، والباحة، ومكة المكرمة، والمدينة المنورة، يمتد تأثيرها على الأجزاء الساحلية لتلك المناطق.

كما توقعت الأرصاد هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار، تحد من مدى الرؤية الأفقية على مناطق تبوك، وحائل، والجوف، والحدود الشمالية والمنطقة الشرقية.