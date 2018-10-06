فيديو.. إصابة 29 في حريق مروع بمصر

المواطن - القاهرة

ارتفع عدد الحالات المصابة في حريق قرية الراشدة بمركز الداخلة بمحافظة الوادي الجديد المصرية إلى 29 مصاباً تراوحت إصابتهم ما بین حروق واختناق وإغماء.

وقال مصدر طبي بالمحافظة إنه تم استدعاء جمیع أطقم الأطباء والممرضین بالمستشفیات والوحدات الصحیة بعد رفع حالة الطوارئ القصوى بجمیع المستشفیات العلاجیة نتیجة حريق قرية الراشدة الذي شب في مزارع النخیل منذ 7 ساعات وانتقل للقرى المجاورة.

وفي الوقت ذاته تواصل قوات الدفاع المدني محاولات السیطرة على حريق قرية الراشدة والعوينة وفرض طوق بمحیط المنازل وإقامة عازل مابین القرية والمزارع لحماية الأهالي من ألسنة اللهب التي تصاعدت نتیجة شدة الرياح، فیما تم الدفع بعشرات سیارات الإطفاء ومشاركة عدد من المروحیات للمساهمة في عملیة إطفاء الحريق.

وأعلن اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، أن الفريق أول محمد زكي وزير الدفاع، وجه بالدفع بأربع مروحيات للمساعدة في إخماد الحريق، لافتاً إلى أن مكتب الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي يتابع الحادث.

وتواصل قوات الدفاع المدني محاولات السيطرة على الحريق وفرضت جداراً أمنياً بمحيط المنازل وأقامت عازلاً ما بين القرية والمزارع لحماية الأهالي من ألسنة اللهب التي تصاعدت نتيجة شدة الرياح، والتهمت أكثر من 60 فداناً.

ونشب الحريق مساء أمس الجمعة في 3 عزب بقرية الراشدة بمركز الداخلة، أسفر عن احتراق مساحات هائلة من الزراعات. واقتراب الحريق من المنازل مما اضطر الأهالي لترك منازلهم.