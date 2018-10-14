فيديو.. إعصار ليزلي يؤجل 30 رحلة جوية في البرتغال والسفارة تطمئن

المواطن- ترجمة : سعد البحيري

ضرب إعصار ليزلي الشواطئ البرتغالية بسرعة رياح بلغت 170 كم/ساعة الأمر الذي أدى إلى انقطاع التيار عن 15 ألف منزل على الأقل.

ووصف بعض خبراء الطقس العاصفة بأنها الأقوى التي ضربت البرتغال منذ عام 1842.

واجتاحت بقايا الإعصار ليزلي المناطق الساحلية في وقت متأخر يوم السبت والساعات المبكرة من صباح الأحد، وأدت إلى سقوط الأشجار مما أدى إلى انقطاع الكهرباء عن حوالي 15 ألف منزل، كما تم إلغاء أكثر من 30 رحلة جوية وتم قطع العديد من الطرق.

وكانت مدينة فيغيريا دا فوز الساحلية، واحدة من أكثر المناطق تضررا وقال أحد أصحاب المطاعم في المدينة إن قوة الرياح دمرت النافذة الرئيسية.

وقال: “أخبرت الموظفين والعملاء بالاحتماء في الحمامات وفي مناطق المطبخ التي تحميها الجدران لتفادي عوامل الخطورة ، مثل الزجاج الطائر وغيرها”.

إلى ذلك توقعت السلطات الإسبانية أن يضرب الإعصار ليزلي شبه الجزيرة الأيبيرية- التي تشمل إسبانيا والبرتغال معاً – خلال الساعات المقبلة محملاً برياح عاتية ومطر غزير، لا سيما بعد الفيضانات المدمرة التي شهدتها جزيرة مايوركا الإسبانية في البحر الأبيض المتوسط قبل أيام وتسببت في مصرع 12 شخصًا.

وحذرت خدمات الطوارئ الإسبانية من احتمال حدوث فيضانات مفاجئة وحثت سائقي السيارات على توخي اليقظة في حالة هبوب رياح قوية. كما وضعت أجزاء من جنوب فرنسا في حالة تأهب للعواصف والفيضانات.

يذكر أن السفارة السعودية لدى البرتغال كانت قد دعت المواطنين المتواجدين هناك إلى أخذ الحيطة والحذر تحسبًا لقرب وصول الإعصار Leslie ليزلي.

وقالت السفارة في بيان مقتضب لها أمس : نود لفت انتباه المواطنين السعوديين المتواجدين في البرتغال إلى أخذ الحيطة والحذر بسبب قرب إعصار Leslie للأراضي البرتغالي.