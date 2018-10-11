فيديو.. إعصار يقلب عدة شاحنات كبيرة

المواطن - متابعة

تسبب إعصار تيتلي في انقلاب عدة شاحنات ثقيلة على طريق سريع في مقاطعة سركاكولام بولاية أندرا براديش شرقي الهند اليوم الخميس.

وكان الإعصار قد تسبب في وقت سابق في وفاة شخصين وتشريد الآلاف

توفي شخصان على الأقل في إعصار تيتلي الذي ضرب شرق الهند اليوم الخميس. وقالت هيئة الأرصاد الهندية إن الإعصار المداري تيتلي المصحوب برياح تصل سرعتها إلى 165 كيلومتراً في الساعة وصل إلى البر في منطقة سريكاكولام بولاية أندرا براديش في الساعات الأولى من الصباح.