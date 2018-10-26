فيديو.. إنقاذ مواطن حاصرته السيول باستخدام شيول

المواطن - عسير

أنقذت فرق الدفاع المدني بعسير، مواطناً بعدما حاصرته السیول في أحد أودية سبت العلاية بمحافظة بلقرن في منطقة عسیر، حيث تم استخدام شيول في عملية الإنقاذ.

ووثق مقطع فیديو، محاصرة السیل المندفع بقوة لسیارة المواطن المتوقفة في وسط الوادي، وتمكن قائد الشیول من إنقاذ قائد المركبة، وإخراجه من الوادي.

وكانت منطقة عسير قد شهدت خلال الفترة الماضية أمطاراً غزيرة تسببت في جريان الأودية والسيول.